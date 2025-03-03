ペンタブレットなどを扱うワコム（埼玉県加須市）は、プロフェッショナル向けペンタブレット「Intuos Pro」新モデルを、2025年春に一部家電量販店および直販サイト「ワコムストア」で発売する。好みに合わせてカスタマイズ可能薄型コンパクトボディに高いペン精度、省電力化を実現。3Dアーティストや写真/動画編集者の緻密な作業をサポートする。Bluetoothに対応し、最大16時間のワイヤレス駆動が可能。USB有線接続を含め最大3台の