ＣＮＮのインタビューに答えるウォルツ大統領補佐官（右）/Clipped From Video via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が先月２８日に米大統領執務室で激しい応酬を繰り広げたことをめぐり、ホワイトハウスはこの会談について、トランプ氏の「米国第一主義」に基づく指導力を強調する圧倒的な勝利と見なしているとの立場を明確にし、高官や側近を通じてトランプ氏の手際をことさらに強調し