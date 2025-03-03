ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、日本でVisaデビットカードをApple Payに対応した。2021年5月にクレジットカードとプリペイドカードでApple Payへの対応を開始していた。追加したのは、ソニー銀行、三菱UFJ銀行、Revolut Technologies Japanが発行するデビットカードで、今後も拡大する。VisaカードをApple Payに追加することで、Visaのタッチ決済対応店舗やアプリ、ウェブサイト上でシンプルかつスピーディな決済が可能となる