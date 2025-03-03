Katharine JacksonDavid Morgan[ワシントン ２日 ロイター] - ジョンソン米下院議長は２日、現行の予算が１４日で期限を迎えることから、９月まで現在の歳出水準を維持するつなぎ予算を可決し、歳出削減策は翌年度予算に盛り込みたいとの考えを示した。ジョンソン氏は一連のテレビ出演で、実業家イーロン・マスク氏が率いる「政府効率化省（ＤＯＧＥ）」による歳出削減がつなぎ予算に反映されるとの見方を否定した。ＮＢＣの