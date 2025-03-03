アジア株上海株は上げ縮小、米国が関税発動なら中国は強力な対抗措置取る可能性 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 23254.30（+312.98+1.36%） 中国上海総合指数 3332.27（+11.38+0.34%） 台湾加権指数 22727.46（-325.72-1.41%） 韓国総合株価指数 2532.78（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8249.40（+77.05+0.94%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72846.44（-351.66-0.48%） アジア