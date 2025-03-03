■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3825) リミックス 東証スタンダード (3696) セレス 東証プライム (3350) メタプラ 東証スタンダード (7721) 東京計器 東証プライム (3778) さくらネット 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4892) サイフューズ 東証グロース (9766) コナミＧ 東