神戸市中央区にある商業ビル（地上8階地下1階建て）のエレベーターで起きた死亡事故で、国土交通省は3日、同省社会資本整備審議会の昇降機等事故調査部会の委員と、昇降機や機械工学を専門とする職員を現地に派遣し、調査をした。エレベーターの設備会社「三菱電機ビルソリューションズ」も立ち会った。事故当日のエレベーター=2025年2月27日午前8時36分、神戸市中央区、原野百々恵撮影同省建築指導課の建築物事故調査・防災対