フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（ハンガリー・デブレツェン）で初優勝を中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）が?王者?のプライドをのぞかせた。前回大会２位だった中田はショートプログラム（ＳＰ）２位で迎えたフリーで、４回転―３回転の連続トーループ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）―オイラー―３回転サルコーなどを着氷。逆転で世界の頂を勝ち取った。３日には羽田空港に帰国し「４回転を跳ぶ選手が何人も