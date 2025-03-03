「走り屋スポットの崖下に遺った物たち」と題する一連の投稿がSNS上で大きな注目を集めている。投稿の主は漫画家の隼のぶをさん（@HYBSNBW）。 【写真】あった！バブル期に流行したSONYのラジカセ「ドデカホーン」の廉価モデル 峠の崖下など走り屋ブームだった1980年代～90年代頃の痕跡を巡り、そこにあった車やバイクなどの残骸を紹介する隼さん。今よりはるかに車文化が盛り上がっていた時代の痕跡としてた