タレントの辻希美(37)が3日、自身のインスタグラムを通じて第5子妊娠を発表した。子だくさんの芸能人としては、元ミステリーハンターのタレント・日記が昨年12月に7人目の子供を出産したことを発表した。著名人の子だくさんとしては、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が7人の父親。タレント堀ちえみは5人を出産し、再々婚で7人の母親に。俳優谷原章介は6人、つるの剛士が5人。俳優藤岡弘、は4人の子供が全員芸能界入りした。