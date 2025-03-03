東洋水産のウェブCMにSNS上で批判が集まり、相互フォローしている企業にまで「延焼」している（画像：YouTube「maruchanchannel」より）東洋水産（マルちゃん）のカップうどん「赤いきつね」のウェブ広告に、一部ネットユーザーから批判が集まり、いまでは周囲にも「延焼」しつつある。東洋水産SNSで相互フォローしている企業に対しても、不買運動を呼びかける動きが見られるのだ。企業が不祥事を起こした際に、その企業の商品・