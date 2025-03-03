セキュリティ企業のIntel 471はこのほど、「Android trojan TgToxic updates its capabilities｜Intel 471」において、Android向けバンキング型トロイの木馬「TgToxic」の改良版を用いたサイバー攻撃を特定したとして、その分析結果を公開した。Android trojan TgToxic updates its capabilities｜Intel 471○バンキング型トロイの木馬「TgToxic」の進化TgToxicは2022年にTrendMicroにより発見されたバンキング型トロイの木馬だ。