ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が2月25日より、ラスカルとのコラボレーションイベント「RASCALが17LIVEに登場!」を開催している。「RASCALが17LIVEに登場!」○ラスカルの限定デジタルプライズを贈呈このイベントは、「17LIVE」ユーザーであれば誰でも参加可能で、見事一定の条件を達成したライバーには、ラスカルの限定デジタルプライズを贈呈。また、ラスカルの人気キャラクターたちの豪華賞品も用意される。なお、グッズに