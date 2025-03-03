少しずつ春夏向けのファッションアイテムが、気になるシーズンになって来ましたよね。今回は、フットウェアブランド「Teva（テバ）」から登場した、厚底デザインが特徴の新作サンダルをご紹介。デザイン性と履き心地の良さを兼ね備えたアイテムを、Teva公式オンラインストアや取扱店でぜひチェックしてみてくださいね。「Teva」の厚底＆履き心地抜群な新作サンダルに注目「Teva」から、快適さとスタイリッシュさを兼ね備えた厚底サ