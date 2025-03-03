現在放送中のドラマに登場する気になるアイテムにフォーカスする「ドラマアイテム速攻リサーチ」。今回紹介するのは、1日に放送された日本テレビ系ドラマ『アンサンブル』(毎週土曜22:00〜)の第7話に登場したアイテムだ。川口春奈＝『アンサンブル』第7話より(C)日テレ○SALONMOON「ブースターイオンドライヤー」現実主義の女性弁護士・小山瀬奈(川口春奈)と、理想主義の新人弁護士・真戸原優(松村北斗)。真逆な2人はバディとし