タレントの川崎希が2日に自身のアメブロを更新。約3年半かかった不妊治療について明かした。この日、川崎は「不妊治療について」と切り出し「私はsisterが生まれてから半年後から治療をしはじめて約3年半かかって今回のご報告になりました」と不妊治療の期間を報告。「毎月通ってたわけじゃなくたまには旅行したり休みながらの通院で世界一周旅行はまた治療がんばるぞ〜って意味も込めてたっぷり旅行しようと行った旅行だったので