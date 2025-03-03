ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が2月24日より、雑誌『VOCE』(講談社)掲載権をかけたイベント『オトナ女子必見 美容雑誌「VOCE」タイアップ誌面掲載争奪戦』を開催している。『オトナ女子必見 美容雑誌「VOCE」タイアップ誌面掲載争奪戦』○『VOCE』タイアップ誌面へ掲載同イベントは、「17LIVE」で活動中もしくは活動予定で、イベント開始時点で18歳以上35歳以下の女性であれば誰でも参加可能。イベントを勝ち抜いた5名のラ