【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは2日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は左膝蓋腱炎のため本拠地ロサンゼルスで行われたクリッパーズ戦を欠場した。チームは108―102で連勝を6に伸ばし、38勝21敗とした。