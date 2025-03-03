ロッテは3月10日、「爽 メロンソーダフロート」を全国で発売する。内容量185ml、希望小売価格183円(税込)。【関連記事】ロッテ「爽 濃厚完熟バナナ」発売、完熟バナナ果汁･果肉使用で濃厚な味わいにロッテ「爽」は、微細氷入りでシャリッとした食感と、さっぱりとした後味が楽しめるアイスのブランド。今回発売する「爽 メロンソーダフロート」は、2年ぶりの登場となる商品。しっかり甘いバニラと爽やかなメロンソーダが絡み合った