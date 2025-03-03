【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 黒蝕竜 ゴア・マガラ 復刻版】 10月 再販予定 価格：26,400円 カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 黒蝕竜 ゴア・マガラ 復刻版」を10月に再販する。価格は26,400円。 「モンスターハンターライズ：サンブレイク」に登場し