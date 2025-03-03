3月3日午後0時51分頃、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さは約140km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。 【写真を見る】関東地方で震度2 東京、神奈川、静岡などでも震度1 群馬県南部が震源マグニチュード4.2の地震 津波の心配なし【地震情報】 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、栃木県の市