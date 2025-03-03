2月27日、新潟署は新潟市中央区で客引き行為をしたとして男を現行犯逮捕しました。新潟県迷惑行為等防止条例違反（客引き行為）で現行犯逮捕されたのは、新潟市秋葉区荻野町に住む客引き業の男(29)です。男はことし2月27日午後9時過ぎ、新潟市中央区東大通で警戒中の私服警察官に「どうですかキャバクラ、ガールズバー、なんでもありますよ」などと声をかけ、客引き行為をしました。調べに対し、男は「間違いありませ