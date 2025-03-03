トランプ政権の高官は首脳会談でのゼレンスキー大統領の態度が極めて無礼だったと批判しました。ウォルツ大統領補佐官「大統領の執務室にやって来て、首を振ったり腕を組んだり、非常に無礼な態度だと感じた」口論の末に決裂したトランプ大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談について、ホワイトハウスのウォルツ大統領補佐官は2日、CNNテレビのインタビューで「ゼレンスキー氏が戦闘を終結させるという目標を共有しているのか