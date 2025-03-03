大分県佐伯市で2日午後、一時停止しなかった軽ワゴン車が警察の制止を振り切り、逃走しました。車は信号機の柱に衝突し、警察は運転していた男を現行犯逮捕しました。 警察によりますと、佐伯市日の出町の市道で2日午後5時半ごろ、警察が交通違反の取り締まり中、一時停止場所で止まらなかった軽ワゴン車を確認しました。停止を求めたところ、車は信号無視を繰り返しながら逃走し、約2キロ離れた国道交差点の信号機の柱に衝突しま