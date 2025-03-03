実業家の堀江貴文氏（52）と兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）の“論争ラリー”が活発化しつつある。ヒカル「財務省解体デモ」に動画で言及後に案件消滅も参院選に向けて優良コンテンツとなり得るか？ 動画は264万回再生堀江は2月27日に自身のユーチューブチャンネルを更新し「財務省解体してもどうしようもない理由を解説します」という動画を投稿。連日、財務省前で物価高や生活に苦しむ人たちがデモをしていることにつ