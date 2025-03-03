【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（2月24日〜3月2日）で、イングランドは首位リバプールがニューカッスルを2―0で退けて勝ち点67に伸ばし、3位ノッティンガム・フォレストと引き分けた2位アーセナルと13差に広げた。スペインはバルセロナがレアル・ソシエダードに4―0で快勝し、勝ち点57で首位をキープ。アトレチコ・マドリードが1差で追う。レアル・マドリードはベティスに屈して3位に後退した。ドイツは1位バイエル