²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ä³ØÀ¸¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Æ¯¤­¤¿¤¤³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡Ö´Ý¤ÎÆâ¡¦Âç¼êÄ®¡¦Í­³ÚÄ®¡×¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¼Ò²ñ¿Í2211¿Í¤È¡¢½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤é214¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È³ØÀ¸¤¤¤º¤ì¤â¡¢Æ¯¤­¤¿¤¤³¹¤Î¾å°Ì3°Ì¤Ï¡Ö´Ý¤ÎÆâ¡¦Âç¼êÄ®¡¦Í­³ÚÄ®¡×¡Ö¿·½É¡×¡Ö²£ÉÍ¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÏ©Àþ¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤È¤·¤Æ¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ­¤ä¡¢³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý