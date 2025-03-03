ÇÐÍ¥¡¦Èæ²Å°¦Ì¤¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å10¡§15¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢2Æü¤ËºÇ½ª²ó¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡È¹õËë¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¼çÄ¥¤Î¹§»Ò¤é¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙÈÈ¿Í¤¿¤ÁÆ±ºî¤Ï¡¢±³¡¦¿¿¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î¿¹¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ö¡¦¥µ¥¹