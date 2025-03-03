£Â£Ô£Ó¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢£È£Ù£Â£Å¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤Î¥Ð¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯²ñÄ¹¤¬£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀ®¸ù¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥Ð¥ó²ñÄ¹¤Ï£Ê-£È£Ï£Ð£Å¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿£³¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö£Ã£ï£î£ç£ò£á£ô£ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö£Ç£ò£å£á£ô£ð£å£ò£æ£ï£ò£í£á£î£ã£å¡ª£Ç£ò£å£á£ô£ã£ï£î£ã£å£ò£ô¡ª£É¡Ç£í£ó£ï£é£í£ð£ò£å£ó£ó£å£ä¡ª£×£é£ô£è£Ê£é£î¡×¤È¤Ä