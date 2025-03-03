ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛJAÁ´ÇÀ¤¬»²²ÃÉ½ÌÀ È÷ÃßÊÆÆþ»¥¤Î¹ÔÊý¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ï21Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢2024Ç¯»º10Ëü¥È¥ó¤È2023Ç¯»º5Ëü¥È¥ó¤ÎÆþ»¥¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï3Æü¤«¤é1½µ´Ö¤Ç¡¢Æþ»¥¤Ï10Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Íî»¥¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤Ï¡¢12Æü¤ËºÆÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÂç¼ê¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£Íî»¥¼Ô¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè