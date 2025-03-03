¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï3Æü¡¢GKÀÐÀî·Å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï23Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´¼£¤ÏÌó4¡Á6½µ´Ö¤È¤Î¤³¤È¤À¡£º£µ¨¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ªWOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤éCL¡¦EL¤Î·è¾¡TÁ´»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é