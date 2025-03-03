Takahiko Wada¡ÎÅìµþ£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Ï£³Æü¡¢´ë²è¶ÉÄ¹¤Ë±üÌîÁïÍºÁíÌ³¿Í»ö¶ÉÄ¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¤ÇÍý»ö¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÀµÌÚ°ìÇî´ë²è¶ÉÄ¹¤Î¸åÇ¤¡£±üÌî¿·¶ÉÄ¹¤ÏÍø¾å¤²·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦¡£±üÌî»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ´ë²è¶É¤ÎÀ¯ºö´ë²è²ÝÄ¹¤òÀµÌÚ»á¤«¤é°ú¤­·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Î·ÑÂ³À­¤Î´ÑÅÀ¤«¤é±üÌî»á¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±üÌî»á¤Ï¹õÅÄÅìÉ§ÁíºÛ»þÂå¤Î£²£°£±£·Ç¯£¶·î¡¢ÀµÌÚ»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·