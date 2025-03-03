¼Â»ÜÃæ 3～5´¬¥»ー¥ë´ü´Ö¡§3·î3Æü～3·î16Æü Amazon¤ÎKindle¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÂçÉðÀ¯É×»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ò¥Ê¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î1´¬¤«¤é5´¬¤¬33±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4～5´¬¤Þ¤Ç¤Î¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï3·î3Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç¡£ 6´¬¤«¤é19´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢30¡óÁ°¸å¤Î³ä°ú²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ÂçÉðÀ¯É×»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ê¢Î£Í¥¸¥§¥¤¥¨¥à¡×