2025年2月27日、OpenAIが大規模言語モデルの「GPT-4.5」を発表しましたが、これはGPU不足によりリリースが遅れていたことが明らかになっています。OpenAI has run out of GPUs, says Sam Altman - GPT-4.5 rollout delayed due to lack of processing power | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/openai-has-run-out-of-gpus-says-sam-altman-gpt-4-5-rollout-delayed-due-to-lack