【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ソウル公演は最高の公演であり、すべてが完璧だった」(J-HOPE) J-HOPEが、2月28日~3月2日、ソウル松坡区KSPO DOMEで『‘j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL』(以下『HOPE ON THE STAGE』)を皮切りにワールドツアーをスタート。 J-HOPEはライブバンドの演奏に合わせて計21曲を歌い、3日間で3万7,500人余りのファンと忘れられない時間を作った