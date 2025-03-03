¥Ê¥¬¥ï [Åì¾Ú£Ð] ¤¬3·î3Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î37²¯±ß¢ª43.5²¯±ß¤Ë17.6¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£ ¢¨º£´ü¤«¤éÈóÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û 2025Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯ºöÊÝÍ­³ô¼°¤ò°ìÉôÇäµÑ¤·2025Ç¯3·î´üÂè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌÍø±×¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤¬½¾Íè¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ­¤Î¶ÈÀÓÍ½