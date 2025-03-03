5人組グループ・LE SSERAFIMが初めて開催するワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』の詳細が3日、発表された。【写真】LE SSERAFIMワールドツアー日本公演の詳細発表5月6・7日の名古屋（ポートメッセなごや第1展示館）公演を皮切りにスタートし、5月13・14日に大阪（大阪城ホール）、6月7・8日に北九州（西日本総合展示場 新館）、6月12・14・15日にさいたま（さいたまスーパーアリ
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