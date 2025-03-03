±Ç²è³¦¤ÎºÇ¹âÊö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬2Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï3ºîÉÊ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¢§Ä¹ÊÔ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ØBlack Box Diaries¡Ù