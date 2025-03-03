ÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Õ¥à¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤·¤¿ÀõÌî¤Ï¡¢2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè26Àá¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£³«ËëÀï¤«¤é½ÐÈÖ¤ò¤â¤é¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¡£3¥«·îÄøÅÙµÙ¤ó¤ÀÃæ¤ÇºÆ¤Ó½ÐÈÖ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÀÒ¸å¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀõÌî¤À¤¬¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤ÇÂÔË¾¤Î¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿9Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼