佐賀県多久市は2月28日、総額150億4千万円（前年度当初比13・9％減）の2025年度一般会計当初予算案を発表した。7月に開院する公立佐賀中央病院の運営費に7億2318万円を計上した。4日開会の市議会定例会に提出する。その他の主な事業は、第2子以降の保育料を無償化する事業費1500万円▽新婚世帯への家賃補助など定住促進事業費1億円▽妊婦健診時のエコー検査費補助などの妊産婦助成事業費2155万円▽義務教育学校へのLED設置費53