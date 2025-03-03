ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢41ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÉã¿Æ¤«¤é¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á¤òÄó°Æ¤µ¤ì2¿Í¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÈÓ¿¹·û¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤ÏµîÇ¯11·î¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Î½»Âð¤Ë°áÁõ¥±¡¼¥¹¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á¤Ë¤·¤¿°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÂÎ¤Ï¿ÈÄ¹1m¤Û¤É¤Ç¡¢ÈÓ¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬Åö»þÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤ÎÌ¼¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë