Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÅÅÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£³Æü¡¢ÊÝÍ­¤¹¤ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁ´³ô£±£·£·Ëü£µ£°£°£°³ô¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥ê¥¯¥ë¡¼¥È£È£Ä¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼Ò³ô¤ÎÎ©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¤Ë¤è¤ëÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯£±£²·î´ü¤Î¸ÄÊÌ·è»»¤ÇÇäµÑ±×£±£µ£°²¯±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È£È£Ä¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï£²£´Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç£°¡¥£±¡ó¡£ÇäµÑ¤Ë¤è¤ë¼è°ú´Ø·¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯