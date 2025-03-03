¡þMLB¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6-3¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥­¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥óÊü¤Á¡¢½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤­¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â4