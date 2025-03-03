´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Ì¾»ÒÌò¥­¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÎÀ®½ÏÈþ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢¡Ö»ÒÌò»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¥¼¥í¡×¤ÊÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¥­¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï3·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDOLCE&GABBANA¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¤È¤­¤Î¤â¤Î¤À¡£¶»¸µ¤¬¿¼¤¯³«¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥­¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê