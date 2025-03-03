¸©ÆâÍ£°ì¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡Ø¸ÞÅç¤Ä¤Ð¤­¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¤¬2Æü¡¢¸ÞÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ÞÅç»Ô»°°æ³ÚÄ®¤ò¥á¥¤¥ó¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¸ÞÅç¤Ä¤Ð¤­¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¡£ º£Ç¯¤ÏËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï²­Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢641¿Í¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ïÌÜ¤Ï¸©ÆâÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ïー¥Õ¤È4¿Í1ÁÈ¤ÇÁö¤ë¥ê¥ìー¤Î3¼ïÌÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·òµÓ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥é¥ó¥Ê&#1