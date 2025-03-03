ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£·î10Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆþ»¥¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ»¥¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯»º¤Î10Ëü¥È¥ó¤È2023Ç¯»º¤Î5Ëü¥È¥ó¤Ç¤¹¡£ÌÃÊÁ¤Ï¿·³ã¸©»º¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ä¡¢µÜ¾ë¸©»º¤Î¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡¢½©ÅÄ¸©»º¤Î¤¢¤­¤¿¤³¤Þ¤Á¡¢¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î10Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆJA¤Ê¤É»öÁ°¤Ë»ñ³Ê¤ò¤¨¤¿¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Íî»¥Àè¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ