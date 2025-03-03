Florence Tan[¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £³Æü¤Î¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤Ï£±¡ó¾å¾º¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶ÌýÍ¢Æþ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¼ûÍ×¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡££°£²£°£¶£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£±»þ£°£¶Ê¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£·£¶¥É¥ë¡Ê£±¡ó¡Ë¹â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£³¡¥£µ£·¥É¥ë¡£ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£·£µ¥É¥ë¡Ê£±¡¥£±¡ó¡Ë¹â¤Î£·£°¡¥£µ£±¥É¥ë¡£Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²·î¤ÎÀ½Â¤¶È