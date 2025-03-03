¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­¡Ê21¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£ÆüËÜÀª¤Ç½é¤á¤Æ¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆ¤È¥¢¥ë¥Ú¥ó¼ïÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Í½Áª¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â¾¡Íø¡£º£µ¨¡¢WÇÕ¤Ç4¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»°ÌÚ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÌë¡¢º£Æü¾¡¤Ä¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£