Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Ìø°æ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï2ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤Î°æ¸¶·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£(°æ¸¶·òÂÀÏº»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¤â¤¦»ä¼«¿È¡¢Ç¤´ü¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é4Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×º£²ó¤ÎÌø°æ»ÔÄ¹Áªµó¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¡¢ºÆ¤Ó¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¿¦¤Î°æ¸¶·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬5´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢3Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í»ÔÌò½ê¤ËÅÐÄ£¤·¿¦°÷¤«¤éÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿°æ¸¶¤µ