Â´¶È¼°¤ò¹µ¤¨¤¿6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤é¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëµ­Ç°¿¢¼ù¤¹¤ëºÅ¤·¤¬2Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçÆü»³¼«Á³¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ­Ç°¿¢¼ù¤Ï¡¢¿ÀÁ°ÃÏ¶è¤ÎÍ­»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¿ÀÁ°Î¤»³¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë30Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï25¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2ËÜ¤ÎÈ¬½Åºù¤Ç¡¢²Ö¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖË­¤«¤Ê¶µÍÜ¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬º£¸å¡¢ÃÎ¼±¤ò½Å¤ÍÎ©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ